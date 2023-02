Was haben Sie als Unternehmen eigentlich davon?



Hauser: Das Wichtige ist, dass wir damit CO2 Hotspots in unserem Produktportfolio identifizieren können. Wir können damit besser verstehen, wo im Lebenszyklus eines Produkts wir wie viel Emissionen machen und wo wir damit auch die größten Hebel haben, um den Carbon Footprint zu reduzieren. Die Hebel liegen primär in der Beschaffung der Rohstoffen, aber auch bei den Transporten, diese Rohstoffe ins Werk zu schaffen und dann wieder in die Welt zu verteilen.



Und was haben Ihre Kunden davon?



Hauser: Wir merken, dass unsere Kunden mehr und mehr insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen nach den CO2-Bilanzen unserer Produkte fragen. Woher rührt das? Auch unsere Kunden bekommen bestimmte CO2-Budgets oder Vorgaben von ihren Auftraggebern, vor allem im skandinavischen Raum oder auch in Großbritannien ist das mehr und mehr gang und gäbe. Diese Kunden wollen den Carbon Footprint eines Produkts in ihre Footprint-Berechnung der Baustelle mit einbeziehen.



Es gibt ein paar Sachen, die über der Baubranche schweben wie ein Lieferkettengesetz, wie eine neue Bauproduktenverordnung, wie die EU-Taxonomie. Es ist eine Wolke über uns und so langsam beginnt es zu tröpfeln. Was erwarten Sie da generell in nächster Zeit?



Hauser: Neben der Stakeholdergruppe der Kunden gibt es natürlich Anforderungen von Regierungen, derzeit wie angesprochen schon in Skandinavien oder UK - und das wird natürlich in weiteren Ländern passieren, auch in Deutschland und in Österreich und wahrscheinlich auch relativ zeitnah. Darauf müssen wir uns einstellen. Darüber hinaus gibt es auch das starke Thema der Investoren, denn über die Taxonomie-Verordnungen werden Investitionen nach ihrer Nachhaltigkeit bewertet und sie werden auch zukünftig stärker darauf schauen, da auch bei der Darlehensvergabe natürlich Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen.



Und letztendlich geht es natürlich auch um das Recruiting, den Bereich, wo wir neue Talente an Bord bringen und die existierenden halten wollen. Auch Mitarbeiter schauen mehr und mehr darauf, was ein Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit tut. Und es wird mehr und mehr erwartet. Und wir wollen ganz klar gegenüber diesen Stakeholder Gruppen zeigen, dass wir hier die Nummer eins sein wollen.