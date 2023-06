Die Situation am Arbeitsmarkt ist prekär! Sowohl die Bauindustrie wie auch die beratende Zunft, aber auch die Bauherren klagen seit Jahren über Nachwuchsprobleme. Dies wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Nun hat die Baubranche zwei Gesichter. Einerseits die so genannte Fläche, wo kleinere Bauvorhaben regional abgewickelt werden. Herausfordernd und wichtig. Andererseits ist jedoch das zweite Gesicht genau das, warum die meisten Bauingenieure sich für den Beruf entscheiden: Leuchtturmprojekte entstehen zu lassen! Große Infrastrukturprojekte, Stadien, Einkaufszentren und dergleichen.

Genau hier entsteht das Problem. Hier braucht es Spezialisten, die sich ihr Berufsleben lang mit dieser Art Projekt beschäftigen. Die Projekte sind jedoch leider in ganz Österreich oder im benachbarten Ausland verstreut. Das Herz schlägt für diese Art von Projekten, die beschriebenen Entwicklungen sprechen jedoch dagegen.



„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“ Dieses geflügelte Wort aus Goethes Faust trifft das Dilemma sehr gut. Das Arbeitsleben isoliert betrachtet ist erfüllend. Leider ist es unmöglich auch die Anforderungen zu Hause vollinhaltlich zu erfüllen. Wie lange das die Ehefrau oder der Ehemann noch mitmachen wird, stellt ein ständiges Risiko dar. Ein schwelender Konfliktherd in der Beziehung. Eine zusätzliche Verschärfung des Stresslevels im bereits herausfordernden Großprojektgeschäft.



Lösen wir als Branche dieses Problem nicht, wird sich das Problem auf dem Mitarbeitersektor, vor allem bei den Großprojekten massiv verschärfen!