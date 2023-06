In dieser Ausgabe von Solid Bau TV sprechen wir mit Experten über die neuesten Projekte und Entwicklungen in den Bereichen Bautechnik, Infrastruktur, Hochbau, Digitalisierung und neue Produkte. Wir berichten dabei auch über die Kritik des oberösterreichischen Landesrechnungshofs an der Vergabepraxis des Bundeslands und bringen Reaktionen aus der Baubranche.