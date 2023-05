Seit Juli letzten Jahres läuft der Prozess gegen insgesamt 59 Angeklagte, darunter Mion und Giovanni Castellucci, Ex-Chef der Autobahngesellschaft "Autostrade per l'Italia" (ASPI), der Betreiberin der eingestürzten Brücke.



Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung, vorsätzliche Körperverletzung, Behinderung der Justiz, Urkundenfälschung und vorsätzliche Unterlassung von Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz.



Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Genua hätten die meisten der Angeklagten mit dem Einsturz der in den 1960er Jahren errichteten Brücke gerechnet, aber nichts dagegen unternommen.



Stattdessen soll bei der Instandhaltung so viel Geld wie möglich gespart worden sein, um den Aktionären höhere Dividenden zu sichern. Zudem seien schon lange vor dem Einsturz Schäden am Bauwerk bekannt gewesen.