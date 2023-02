Die rund 490 Megawattstunden, die das neue Kleinwasserkraftwerk vor Ort jährlich erzeugt, decken rund 45 Prozent des benötigten Energiebedarfs. Die sogenannten Stollensickerwässer wurden früher ungenutzt aus dem Tunnel abgeleitet. Durch den Einsatz einer Pelton-Turbine wird deren Energie jetzt in Strom umgewandelt und mittels Erdkabel in die Tunnelwarte übertragen. Dort wird er in das Niederspannungsnetz eingeleitet und speist die Betriebs- und Sicherheitstechnik des Tunnels. Das Wasser wird anschließend wieder in den hinter dem Kraftwerk fließenden Greisbach geleitet.