Was ist für Städtebau und -erhaltung generell mitzunehmen?

Die Errichtung von Energieinfrastruktur und wichtiger Daseinsvorsorgeinfrastrukturen ist per se gerade in Wien sowohl planerisch als auch in der Umsetzung auf einem sehr hohen Niveau. Auch die Abstimmungsprozesse mit den zuständigen Ämtern und Behörden sind nicht erst seit heute vorbildlich organisiert.

Natürlich kann es da und dort „reiben“, aber die Abstimmungen sind – soweit ich sie immer erleben durfte, von hohem wechselseitigem Respekt und großer Lösungsorientierung gekennzeichnet. Es geht daher eher weniger um ein „Mitnehmen“, sondern um ein forciertes Zusammenwirken, damit neue digitalisierte Energielösungen – vom Netz über die Energieaufbringung bis hin zur intelligenten Gebäudetechnik – integriert umgesetzt werden können.



Wie und mit welchen Projekten geht es bei der ASCR weiter?

Forschung, vor allem im Energiebereich, hört nie auf und darf auch nicht aufhören. Das war schon immer so und sollte auch weiterhin so sein. Andernfalls hätten wir in Wien beispielsweise kein hocheffizientes FW-Netz oder hocheffiziente KWK-Anlagen oder eine Stromnetzqualität, die im weltweiten Vergleich top ist. Wichtig ist zunehmend der Blick über den Tellerrand. Den schafft man nicht im stillen Kämmerlein, sondern nur übergreifend und mit Partnern.

Mit einer Öffnung für Dritte im Gebäudebereich könnten noch weitere Forschungsfragen zum Vorteil der Nutzer bearbeitet werden. Eine nachhaltige Energiezukunft heißt nicht nur stabiler, innovativer Netzbetrieb oder erneuerbare Energieaufbringung. Im Gebäude und bei den Nutzern lässt sich noch weitere Effizienz herausholen. Das bedeutet unter anderem etwa, dass Digitale Zwillinge in allen genannten Bereichen, vor allem für die Gebäude, stärker noch in den Vordergrund rücken. Und das in Verbindung mit den Aspekten der Mobilität.