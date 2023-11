In dieser Ausgabe von SOLID Bau TV geht es um die Entwicklung der Baubranche im Lichte von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ESG und co. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Architektur, Planung, Ziviltechnik und co.



Wir berichten auch über den Spatenstich beim Pumpspeicherkraftwerk Ebensee durch die Porr, ein Pilotprojekt zum 3-D-Druck im Wohnbau und mehr.



Bei unserem Hauptthema geht es um Nachverdichtung, Digitalisierung, die Zusammenarbeit mit Projektentwicklern und mehr. Gast im Studio ist dazu Arch. Thomas Hoppe, der Präsident des VZI (Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe Österreichs).

>> Hier geht es zu allen Folgen von SOLID Bau TV.