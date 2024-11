Wobei Geschwindigkeit sozusagen der zweite Vorname des Roboters mit der unaussprechlichen Modellbezeichnung WLTR ist. Schon der Prototyp des Jahres 2020 war mit der Arbeitsgeschwindigkeit eines fünfköpfigen Teams vergleichbar gewesen.



Mittlerweile konnte man nochmals einen Zahn zulegen: Laut Unternehmensangaben schafft WLTR im Schnitt fünf bis sechs Quadratmeter in der Stunde. Und das bis zu einem Höhenbereich von 3,25 Metern ab Basis des Mauerwerks.



Der Roboter arbeitet dabei zurzeit mit den patentierten Porotherm-Ziegeln PTH 25 der neuen „Robot Ready“-Serie. Zwei spezielle Rillen an der Wandseite ermöglichen hier die Handhabung. In Bezug auf Wärmedämmung, Tragfähigkeit, Festigkeit, Feuerwiderstand sowie bei den akustischen Parametern unterscheidet sich der PTH 25 nicht von einem herkömmlichen Ziegel.



Am größten ist die Effizienz beim Einsatz für den Bau von Mehrfamilienhäusern, Nichtwohnbauten wie Schulen sowie Gewerbe- und Industriegebäuden. Hier kann der WLTR vor allem fürs Aufmauern von Innen- und Zwischenwänden wertvolle Dienste leisten. In personeller Hinsicht braucht es dazu zusätzlich einen Operator und einen unterstützenden Arbeiter.



Mit Blick auf die Operatorkosten ist es daher sogar günstiger, wenn gleich mehrere Roboter auf einer Baustelle werken. Marchner: „2025 werden sieben Roboter für Kunden verfügbar sein, wobei in den Folgejahren noch weitere Modelle hinzukommen.“ Angeboten werden diese als Dienstleistung inklusive Operator.