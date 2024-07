Angeführt wird das Ranking von der China State Construction Engineering Corp. Ltd. mit einem Umsatz von gut 320 Mrd. USD. Insgesamt ist die Volksrepublik mit acht Unternehmen in den Top 10 und drei weiteren in den Top 100 vertreten. Diese erwirtschafteten 2023 zusammen 54 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.

Umsatzstärkstes europäisches Unternehmen war im Vorjahr der französische Konzern Vinci mit einem Umsatz von gut 74,5 Milliarden US-Dollar auf Platz 7.



Die österreichischen Vertreter Strabag und Porr schafften es auch 2023 wieder unter die Top 100 der umsatzstärksten Baukonzerne der Welt. Strabag belegte Platz 20 (nach Platz 21 im Jahr 2022) und Porr verbesserte sich von Platz 55 auf Platz 51.