Die Wertschöpfung in der Bauwirtschaft ist zwar im 3. Quartal 2023 zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen und sie ordnet sich damit in das allgemeine Rezessionsgeschehen ein, es gibt aber durchaus positive Anzeichen.

Die Konjunktureinschätzungen der Unternehmen in der Bauwirtschaft stabilisierten sich nämlich laut WIFO-Konjunkturtest im Oktober und sind gerade an der Nulllinie, die optimistische von pessimistischen Einschätzungen trennt.