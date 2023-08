"Die immense Bautätigkeit in China hat die Umsätze im Land der Mitte erneut in die Höhe schnellen lassen. Diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen", sagte Gabriele Etzl, Partnerin bei Deloitte Legal, laut Mitteilung. "In Europa sind hingegen Umsatzrückgänge zu verzeichnen, die vor allem auf das Auslaufen des Corona-Nachholeffekts sowie auf steigende Baupreise zurückzuführen sind."



Umsatzstärkstes europäisches Unternehmen war laut Deloitte im Vorjahr der französische Konzern Vinci mit einem Umsatz von gut 64,9 Mrd. Dollar auf Platz 7. Die österreichischen Vertreter Strabag und Porr waren 2022 mit einem Umsatz von 17,9 Mrd. Dollar bzw. 6,1 Mrd. Dollar unter den 100 umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Strabag verlor im Vergleich zu 2021 zwei Plätze und landete auf Rang 21, Porr blieb unverändert auf Rang 55.