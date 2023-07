Maßgebend für die beschränkte Steuerpflicht für in Österreich ansässige Unternehmen ist einerseits der indische Income Tax Act (ITA) und andererseits das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und Indien zur Vermeidung der (DBA). Neben der indischen Business Connection (ein Tatbestand ähnlich der Betriebsstätte, allerdings breiter gefasst) führt Section 9 ITA weitere beschränkt steuerpflichtige Einkünfte (Income deemed to accrue or arise in India) an. Für nicht in Indien ansässige Dienstleister ist vor allem Section 9 (1) (vii) ITA von Bedeutung.

Demnach unterliegen Vergütungen für technische Dienstleistungen einer beschränkten Steuerpflicht in Indien, wenn die Vergütungen vom indischen Staat, einer in Indien ansässigen Person oder einer indischen Business Connection einer nicht ansässigen Person bezahlt werden.

Der Ausdruck „Vergütungen für technische Dienstleistungen“ wird dabei wie folgt definiert:

„fees for technical services" means any consideration (including any lump sum consideration) for the rendering of any managerial, technical or consultancy services (including the provision of services of technical or other personnel) …”. Bauleistungen können von der indischen Quellensteuer ebenfalls betroffen sein.

Während die Nettoeinkünfte aus einer indischen Business Connection der indischen Körperschaftsteuer für nicht ansässige Unternehmen unterliegen (aktuell ca 40 %), sieht Section 115A (1) (b) ITA seit kurzem eine Quellensteuer iHv 20 % auf die Bruttovergütung vor. Bis Ende März 2023 betrug die Quellensteuer auf technische Dienstleistungen und Lizenzgebühren nämlich lediglich 10%.