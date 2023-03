Der grenzüberschreitende Informationsaustausch ist eine der wesentlichsten Waffen des Fiskus gegen Steuerhinterziehung und unrechtmäßige Steuergestaltung. Dieser ermöglicht es den Staaten automatisch, spontan oder auf Anfrage Steuerdaten auszutauschen. Als rechtliche Basis dienen Doppelbesteuerungsabkommen, in innerstaatliches Recht umgesetzte EU-Richtlinien (zB EU-Meldepflichtgesetz), oder spezifische multilaterale und bilaterale Übereinkommen.



Der automatische Informationsaustausch nimmt dabei eine immer größere Bedeutung ein. Hier werden zu vordefinierten Themen oder Einkünften automatisch und regelmäßig Daten zwischen den Finanzverwaltungen ausgetauscht. In der EU werden etwa Informationen zu bestimmten Einkünften, zu Finanzkonten, zu Country by Country Reporting (CbCR), zu grenzüberschreitenden Vorabbescheiden und Advanced Pricing Agreements (APA), über wirtschaftliche Eigentümer, grenzüberschreitende Steuergestaltungen, oder Plattformeinkünfte automatisch und regelmäßig ausgetauscht. Ein Datenaustausch ist zudem zu Kryptowährungs- und E-Moneytransaktionen, Briefkastengesellschaften und zur globalen Mindestbesteuerung in Ausarbeitung. Zahlreiche dieser Informationen (zB zu Finanzkonten oder CbCR) werden auch mit vielen Staaten außerhalb der EU ausgetauscht.





In den vergangenen Jahren sind vor allem die Auswirkungen des automatischen Informationsaustausches zu bestimmten Einkünften in Praxis und Rechtsprechung zu spüren. Ausgetauscht werden Informationen zu Vergütungen aus nichtselbständiger Arbeit, Aufsichts- und Verwaltungsratsvergütungen, Lebensversicherungsprodukten, Ruhegehältern (Pensionen), Eigentum an unbeweglichem Vermögen und daraus erzielten Einkünften sowie zu Lizenzeinkünften. Wird zB ein österreichischer Bauarbeiter auf einer deutschen Baustelle eingesetzt und dort steuerpflichtig, meldet die deutsche Finanzverwaltung die dort erklärten Einkünfte und abgeführten Steuern automatisch an den Ansässigkeitsstaat. Das österreichische Finanzamt gleicht diese Informationen dann mit den im Rahmen der österreichischen Lohnverrechnung und Arbeitnehmerveranlagung gemeldeten Einkünfte ab. Bei etwaigen Unstimmigkeiten kommt es zu entsprechenden Ergänzungsersuchen bzw abweichenden Veranlagungen. Besonders im Bereich nicht erklärter ausländischer Pensions- und Kapitaleinkünfte sind vermehrt Strafverfahren auf Basis der Daten aus dem Informationsaustausch zu beobachten. Manche Staaten haben umgekehrt damit begonnen, die Anrechnung ausländischer Steuern zu verweigern, wenn keine entsprechende Meldung über die tatsächlich durchgeführte Besteuerung im anderen Staat im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs erfolgt.