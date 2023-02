Problemfall Indien

Besonders problematisch erweist sich in letzter Zeit die Projektabwicklung in Indien, vor allem wegen eines höchst brisanten Gerichtsurteils aus dem Jahr 2020. Auf Basis dieses Urteils sei es rechtsrichtig, dass 35% der Liefergewinne aus der Lieferung und Errichtung einer Karton- und Verpackungspapieranlage in Indien besteuert werden dürfen. Das ausländische Anlagenbauunternehmen hatte zwar zwei getrennte Verträge über die Offshore (Planung, Engineering, Fertigung und Komponentenlieferung) und die Onshore-Leistungen (Überwachung, Inbetriebnahme und Start-up, Leistungstests und Schulungen vor Ort) mit dem Kunden abgeschlossen, dieser „Contract Split“ wurde von der indischen Finanz.B.ehörde jedoch als „künstliche Vertragstrennung“ nicht anerkannt. Außerdem wurde am Standort des indischen Steuerberaters eine Betriebsstätte (feste Geschäftseinrichtung) für die Offshore-Leistungen unterstellt. Das indische Berufungsgericht ging davon aus, dass diese Betriebsstätte „… has played a role in marketing and related activities and supervision of erection and commissioning …“. Auf Grundlage von Datenbankstudien wurden9,75 % vom Auftragswert im „offshore supply contract“ als Liefergewinn geschätzt und davon 35 % der indischen Steuerbemessungsgrundlage zugerechnet.

Es muss an dieser Stelle allerdings darauf hingewiesen werden, dass Indien etwa auf Basis des DBA mit Österreich ohnehin ein Quellensteuerabzug in Höhe von 10% auf technische Dienstleistungen zugestanden wäre, unabhängig davon, wo diese Leistungen erbracht werden, wenn die Vergütung dafür aus Indien stammt. Wird mit einem Projekt keine indische Betriebsstätte begründet (Anwesenheit in Indien weniger als 6 Monate), ist die indische Quellensteuer in Höhe von 10 % auf aus Indien stammende Dienstleistungsvergütungen im Einklang mit dem DBA abzuführen und die Doppelbesteuerung kann mittels Anrechnung der indischen Quellensteuer in Österreich vermieden werden. Wird die Frist von 6 Monaten überschritten oder eine feste Geschäftseinrichtung unterstellt, besteht durch die Liefergewinnbesteuerung ein erhebliches Doppelbesteuerungsrisiko. Unter Berücksichtigung der indischen Körperschaftsteuer für nicht ansässige Unternehmen (ca. 40 %) ergibt sich aus der oben beschriebenen Entscheidung ein steuerliches Risiko iHv ca. 1,4 % des Equipmentwerts. In anderen Fällen wurden bis zu 100 % der Liefergewinne der indischen Betriebsstätte zugeordnet (steuerliches Risiko ca. 4 %).

Doppelbesteuerung durch Liefergewinnbesteuerung

Problematisch an einer Liefergewinnbesteuerung im Projektstaat ist, dass die auf dieser Basis besteuerten Gewinne in Österreich nicht freigestellt werden können und es somit zur Doppelbesteuerung dieser Gewinne kommt. In diesem Fall sollte im Projektstaat jedenfalls Beschwerde gegen die unsachgemäße Liefergewinnbesteuerung eingelegt und zeitgleich ein Verständigungsverfahren in Österreich beantragt werden. Die üblicherweise dreijährige Antragsfrist ist dabei unbedingt zu beachten. In manchen DBA sind allerdings kürzere Fristen (z.B. 2 Jahre in den DBA mit Indonesien und San Marino) vorgesehen. Enthält ein DBA keine Frist, sind die innerstaatlichen Verjährungsfristen zu beachten. Die Frist beginnt mit der ersten Mitteilung bzw Kenntnis der abkommenswidrigen Besteuerungsmaßnahme zu laufen. Eine frühestmögliche Antragsstellung ist jedenfalls empfehlenswert und bereits bei drohender Doppelbesteuerung möglich. Unter Umständen empfiehlt sich auch eine mündliche Vorabstimmung des Falles mit dem Bundesministerium für Finanzen.



Tipps und Tricks