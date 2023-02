Die Vereinfachungsregelung über Dreiecksgeschäfte soll nach dem 31.12.2022 auch auf Reihengeschäfte mit mehr als drei Personen angewandt werden können. In den Genuss der Vereinfachung kommt nach-wie-vor nur jener Steuerpflichtige innerhalb der Reihe, der den innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt, also der Empfänger der bewegten Lieferung ist.



Werden Lieferungen oder Leistungen von einem Unternehmer bezogen, der seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten besteuert, so entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug für Umsätze, die nach dem 31.12.2022 ausgeführt werden, erst in dem Zeitpunkt, in dem die Steuerschuld für diese Lieferung oder Leistung entsteht. Das ist mit Ablauf des Kalendermonats (oder des Quartals), in dem die Entgelte vereinnahmt worden sind.



Bei der Vermietung von Grundstücken durch Unternehmer, die im Inland weder ihr Unternehmen betreiben noch eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte haben, soll es nach dem 31. Dezember 2022 nicht mehr zum Übergang der Steuerschuld kommen. Der vermietende Unternehmer wird zum Steuerschuldner und muss seine Umsätze im Veranlagungsverfahren erklären.