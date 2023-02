Mittels der „Nettolohnvereinbarung“ im Dienstvertrag können Arbeitgeber und -nehmer beschließen, dass der Arbeitgeber die Steuern übernimmt, die dem Arbeitnehmer entstehen. Im Zuge dessen wird ein Nettolohn festgelegt, der dem Arbeitnehmer ausbezahlt wird, unabhängig davon in welchem Land dieser tätig wird und folglich auch unabhängig von der tatsächlichen Steuerhöhe des jeweiligen Landes. Der Arbeitgeber verpflichtet sich dabei die Lohnsteuer, sowie in den meisten Fällen auch den Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung zu bezahlen. An der Steuerschuldnerschaft des Arbeitnehmers und dem Umstand, dass die vom Arbeitgeber übernommene Steuer einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis darstellt, ändert allerdings auch eine Nettolohnvereinbarung nichts.



Echte vs. unechte Nettolohnvereinbarung



Es ist zwischen „echten“ („originären“) und „abgeleiteten“ Nettolohnvereinbarungen zu unterscheiden, die sich in der konkreten Ausgestaltung unterscheiden. Bei einer originären Nettolohnvereinbarung steht bei Vertragsabschluss bereits fest, welcher Nettobetrag dem Arbeitnehmer tatsächlich verbleibt. Chancen und Risiken einer Änderung der zu entrichtenden Steuern liegen beim Arbeitgeber. Bei einer abgeleiteten (unechten) Nettolohnvereinbarung steht bei Vertragsabschluss nicht definitiv fest, welcher Nettobetrag dem Arbeitnehmer tatsächlich verbleibt. Bei einer Veränderung der Abgaben ist auch das Nettoentgelt neu zu errechnen („Beispielrechnung“). Die Chancen und Risiken einer Änderung der Abgabenhöhe treffen demnach den Arbeitnehmer. Der Abzug einer Hypotax mit individueller Zweckwidmung der in einem Pool befindlichen Beträge samt Abgleich mit einer konkret anfallenden Einkommen- bzw Lohnsteuer stellt etwa eine unechte Nettolohnvereinbarung dar.



In Österreich ist im Rahmen einer echten Nettolohnvereinbarung der vereinbarte Nettobetrag die relevante Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Einkommensteuer. Im Rahmen der unechten Nettolohnvereinbarung ist hingegen der Bruttobetrag die Bemessungsgrundlage, weil die Rechtsprechung in der hypothetischen Lohnsteuer lediglich eine Vorausverfügung (Einkommensverwendung) sieht.