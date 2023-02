Zwei österreichische Unternehmen haben es in diesem Jahr erneut in das Ranking der 100 umsatzstärksten Baukonzerne geschafft. Die Strabag konnte sich mit einem Jahresumsatz von 18,099 Milliarden US-Dollar um einen Platz gegenüber 2020 verbessern und belegt damit Rang 19. Die Porr AG muss hingegen einen leichten Abstieg hinnehmen: Mit einem Umsatz von 6,116 Milliarden US-Dollar erreicht sie im Geschäftsjahr 2021 Platz 55. Zum Vergleich: 2020 war es Platz 51.



„Die erneuten Top-Platzierungen der beiden österreichischen Unternehmen im Ranking der weltweit umsatzstärksten Baukonzerne sind beeindruckend und zeigen, dass Österreich in der globalen Bauwirtschaft vorne mitmischt. Das ist ein wichtiges Zeichen für den Standort und die heimische Baubranche“, betont Gabriele Etzl, Partnerin und Head of Real Estate bei Deloitte Legal.