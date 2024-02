Nachhaltig ist die Bahnanbindung des Pannonia-Standorts in Parndorf: Er verfügt über ein 480 Meter langes Anschlussgleis. Vor allem große Mengen an Aushubmaterial aus Infrastrukturprojekten können so per Bahn angeliefert werden,

aufbereitet und in den Stoffkreislauf zurückgeführt oder als Sekundärrohstoff in Zementwerken eingesetzt werden.

>> Lesen Sie dazu auch: Bodenaushub: Von der kostenpflichtigen Entledigung zum Nebenprodukt

Die Porr plant auch, den Pannonia-Standort Parndorf in ihre Photovoltaik-Strategie einzubinden. Sie will künftig Kiesaufbereitungsanlage künftig mit Sonnenenergie und damit CO2-reduziert betreiben.



Im Porr-Recycling Center Himberg, dem größten Recyclingzentrum für Baurestmassen in Österreich, findet derzeit diese Umstellung statt.

derzeit statt. Nach Fertigstellung werden dort Brecher und Bagger mit Solarstrom versorgt.