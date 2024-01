Herr Zaininger hat nach einer HTL-Matura 2009 das Studium „Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung“ abgeschlossen. Bereits während des Studiums war er bei S+B auf verschiedenen Baustellen (Schlosshotel Waidhofen, City Point) tätig. Nach dem Wechsel in die Akquisitionsabteilung war er an diversen Entwicklungen, insbesondere am Projekt Danubeflats beteiligt. Nach erfolgreicher Tätigkeit als Geschäftsführer diverser Projektgesellschaften wurde der Vater einer eineinhalbjährigen Tochter nun in die nächsthöhere Führungsebene berufen und hat als Gesellschafter der S+B auch Gesellschaftsanteile übernommen.



Ebenso wird der Vorstandsbereich CEE durch ein weiteres Vorstandsmitglied erweitert. Der langjährige Vorstand Franz Paul Bauer wird gemeinsam mit seinem in den Vorstand berufenen Sohn Johannes Paul Bauer die Geschicke an den Standorten Prag, Warschau und Bukarest leiten. Johannes Bauer, Vater von drei Kindern, hat nach der HAK-Matura den Studiengang „Internationale Wirtschaftsbeziehungen mit Schwerpunkt Osteuropa“ absolviert und konnte nach Abschluss seines Studiums in Warschau am Projekt Zebra Tower mitwirken. Unter der Leitung der Polenabteilung der S+B wurden unter anderem der Widok Tower fertiggestellt und Projekte in Prag entwickelt.