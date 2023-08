Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Claude-Patrick Jeutter zum Mitglied des Vorstands und COO der PORR AG ab 1.1.2024 nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 21.9. gefasst werden. Josef Pein tritt zum Jahreswechsel den verdienten Ruhestand an und legt seine Funktion als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 31.12.2023 zurück.

>> Das könnte Sie auch interessieren: Porr meldet Auftragszuwachs