Iris Ortner steht seit 30. April 2024 als erste Frau an der Spitze des Aufsichtsrats der Porr AG. „Iris Ortner bringt neben ihrer Industrie- und Wirtschaftserfahrung auch ein umfangreiches technisches Fachwissen mit. Ich freue mich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit“, sagt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss.



Iris Ortner ist seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats und zudem Vorsitzende des Nachhaltigkeit-/Sustainability-Ausschusses der Porr. Iris Ortner übernimmt nun auch den Vorsitz im Nominierungs- und im Vergütungsausschuss. Als Vorsitzende des Aufsichtsrats folgt sie auf Karl Pistotnik, der seinerseits die Position des Stellvertreters von Klaus Ortner übernimmt. Klaus Ortner ist bereits seit 1998 Mitglied des Aufsichtsrats und diente dort lange Zeit als Vorsitzender und Vorsitzender-Stellvertreter. Er steht der PORR mit seiner langjährigen Expertise weiterhin als Aufsichtsrat zur Seite.



Iris Ortner hat Maschineningenieurwesen an der ETH Zürich studiert und ein MBA-Studium an der privaten Wirtschaftsuniversität Insead absolviert. 2013 übernahm sie bei IGO Industries, dem international agierenden Verbund von Technologieunternehmen, als Geschäftsführerin das Ruder von ihrem Vater Klaus Ortner. Sie leitet damit das Familienunternehmen in vierter Generation.