Baustoffe : Wien Museum Neu zeigt Stärke des Materialtalents Beton

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Am 6. Dezember 2023 wird das Wien Museum am Karlsplatz in neuem Glanz wiedereröffnet. Bei der ressourcenschonenden und nachhaltigen Revitalisierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Bauwerks spielte der Baustoff Beton eine richtungsweisende Rolle.