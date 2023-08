In Form des Projekts LandMark nutzt Reinhard Stix, Gründer und Geschäftsführer von Stix + Partner, ein Getreidesilo zu Wohnungen um.



SOLID: Was ist der Status bei LandMark?



REINHARD STIX: Die Baugenehmigung für LandMark in Bernhardsthal wurde inzwischen erteilt. Das Projekt befindet sich aber noch in der Planungsphase. Seit einigen Monaten laufen die Bauvorbereitungen auf Hochtouren, etwa ist der Abbruch der am Lagerhausgelände befindlichen Tankstelle bereits zu 90 Prozent abgeschlossen. Wir sind derzeit mit der entsprechenden Ausschreibung für das Projekt beschäftigt. Die Fertigstellung von LandMark ist mit Mitte des Jahres 2025 geplant.



SOLID: Wie gestaltete sich der Entscheidungsprozess, ein Getreidesilo in ein Wohngebäude umzunutzen?



STIX: Ich bin gebürtiger Bernhardsthaler – da ist mir die Entwicklung des Ortes vorneweg ein persönliches Anliegen. Als das Getreidesilo inmitten des Ortes aufgrund seiner technischen Überholtheit für die landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr nutzbar war und zum Verkauf stand, war die Idee einer Umnutzung naheliegend. Durch die Kernzonen-Widmung standen uns mehr oder weniger alle Wege offen. Die enorme Bestandshöhe des Siloturms, wie man sie heute ja gar nicht mehr genehmigt bekäme, war letztlich auch ein Argument für die Umnutzung als Wohngebäude. Von den oberen Etagen aus werden die künftigen Bewohner eine spektakuläre Aussicht über die Weiten des Weinviertels genießen können.



SOLID: Welche Hürden galt es, dabei zu nehmen?



STIX: Zunächst einmal galt es, die Dorfgemeinschaft von unserem doch ungewöhnlichen Bauvorhaben zu überzeugen. Rasch konnten wir uns die Unterstützung der Bernhardthaler Bürgermeisterin sichern. Eine gewisse Hürde liegt derzeit in der wirtschaftlichen Machbarkeit. Wir prüfen gerade verschiedene Optionen der statischen Optimierung in Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit. Grundsätzlich bietet das Silo aber beste Voraussetzungen für die Schaffung neuen Wohnraums.



SOLID: Was spricht bei LandMark für exakt diese Form der Nutzung?



STIX: Ein schlagendes Argument für die Umnutzung des Getreidesilos als Wohngebäude ist der hohe Nachhaltigkeitsfaktor des Projekts. Durch die vorhandene Bausubstanz von Siloturm und Lagerhausgebäude steht uns quasi ein kompletter Rohbau zur Verfügung. Das Vorgehen ist somit viel ressourcenschonender als die mögliche Alternative eines Abbruchs und Neubaus. Außerdem schaffen wir neuen, attraktiven Wohnraum inmitten des Ortskerns und wirken so der Zersiedelung der Gemeinde an den Ortsrändern – wo wiederum meist landwirtschaftliche Fläche neuversiegelt würde – effektiv entgegen.



SOLID: Sie planen zwei weitere Lagerhaus-Projekte. Worum geht es?



STIX: In Drösing im Bezirk Gänserndorf entwickeln wir ein weiteres Silo-Projekt, diesmal aber für die rein gewerbliche Nutzung. Da das Gelände direkt am Bahnhof und den Gleisen der Nordbahn liegt, kam die Nutzung als Wohnhaus nicht in Frage. Stattdessen soll ein 300 Kilowatt-Peak Solarpark auf den Dachflächen entstehen. Die im Erdgeschoß liegenden Lagerflächen werden für die typische gewerbliche Nutzung entwickelt – kleine Produktionsstätten, Lagerräume oder auch Co-Offices-Spaces sind hier angedacht. Der Siloturm selbst soll als Kletterturm beziehungsweise Bolder-Anlage eine innovative Neunutzung erfahren. Hier sind wir auf der Suche nach einem entsprechenden Betreiber.

Darüber hinaus ist ein weiteres Lagerhausprojekt in Niederösterreich in Konzeption, das ebenso wie LandMark für die Wohn- und gewerbliche Nachnutzung entwickelt werden soll. Mehr möchten wir dazu derzeit nicht verraten.