Das dreijährige Projekt "Zinshaus x Baugruppe" wird vom Klima- und Energiefonds gefördert und als Teil der Smart Cities Strategie im Rahmen des Programms "Leuchttürme für resiliente Städte 2040" durchgeführt. Ziel ist es, einen nachhaltigen Wandel in der Sanierung historischer Zinshäuser in Wien einzuleiten.



Durch die Zusammenarbeit von Eigentümer:innen und Baugruppen, Magistrat/Stadtverwaltung, Bezirksvorstehungen und diversen Expert:innengruppen sollen innovative und standardisierbare Wege gefunden werden, um den ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu reduzieren und gleichzeitig den historischen Charme des Altbaubestandes zu erhalten.



Mitte September startet in Kooperation mit einigen Bezirksvorstehungen die Reihe ZxB-Wohngespräche, die über das Projekt informiert und Chancen rund um Energiewende (Raus aus Gas), Baugruppen im Bestand, Finanzierbarkeit aufzeigt.