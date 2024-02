Stefan Rusch startet mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres am 1. April 2024 in seine neue Funktion.

Der 47-Jährige ist eine sehr erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen. Rusch trat 1996 unmittelbar nach Abschluss der HTL für Bauingenieurwesen in Rankweil in die Tiefbauabteilung des Bregenzer Familienunternehmens ein. In dieser Zeit hat er unter anderem als Leiter und Prokurist des Steinbruchs sowie zuletzt als Leiter und Prokurist der Migu Asphaltbau und Geschäftsführer der Express Beton die Gruppe maßgeblich mitgestaltet. Berufsbegleitend absolvierte er ein Bauingenieurstudium an der FH Chur.