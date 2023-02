Ganz ohne externe Eingriffe geht es aber leider nicht, und das ist ein Problem: In unserem aktuellen Wirtschaftssystem können bestimmte Unternehmen nicht sterben, weil die Zentralbanken für sie bürgen. Diese „Zombie-Firmen“ werfen das wirtschaftliche Gleichgewicht aus der Bahn, denn sie halten Vermögenswerte und Menschen davon ab, in Wachstumsbereiche zu wechseln und diese voranzubringen. Jüngste Daten deuten darauf hin, dass allein in den USA zehn Prozent aller Unternehmen Zombie-Firmen sind und ohne finanzielle Unterstützung nicht überleben könnten.



Ein weiterer, vor allem für unsere Baubranche relevanter Eingriff sind Förderprogramme. Die sind zwar grundsätzlich gut, denken wir an die Unterstützung bei der thermischen Sanierung oder beim Einsatz erneuerbarer Energien. Aber die Vergabe basiert nach wie vor auf viel zu unfundierten Kriterien und Daten. Noch immer haben wir z. B. kaum Werte und Zahlen, die den tatsächlichen CO2- Fußabdruck baulicher Maßnahmen adäquat abbilden. Und Exnovationen, also der bewusste Verzicht auf Dinge, die ökologisch nicht verträglich sind, werden in Förderprogrammen gar nicht berücksichtigt. Hier ist noch ordentlich Luft nach oben.