Ein weiterer Bestandteil der Modernisierung ist eine temperierte Halle, die temperaturempfindliche Produkte schützt. Dies ist insbesondere in den Wintermonaten relevant, in denen bauchemische Erzeugnisse wie Kleber, Beschichtungen oder Mörtel empfindlich auf Frost reagieren. Für eine stabile Versorgung hält Murexin einen konstanten Zweiwochenvorrat an Standardartikeln vor. Laut Unternehmen können viele Bestellungen innerhalb Ungarns und in angrenzende Länder bereits am nächsten Tag ausgeliefert werden.

Der Standort Budapest spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Logistiknetzwerks von Murexin. Er wird sowohl vom ungarischen Produktionsstandort Szekszárd als auch von der Unternehmenszentrale in Wiener Neustadt beliefert. Weitere Produktionsstätten betreibt Murexin in Deutschland, Slowenien und Österreich.

Zur Verbesserung der Energieeffizienz wurde im Zuge des Ausbaus eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 64,8 kWp installiert. Sie dient der Versorgung des Lagerbetriebs und der Ladung von Elektrostaplern. Mit dieser Maßnahme trägt das Unternehmen auch der steigenden Bedeutung nachhaltiger Energieversorgung im Logistikbereich Rechnung.