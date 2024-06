Den erwartbar umfangreichen bürokratischen Belastungen stehen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Interessensgruppen gegenüber, die vielfach zu wenig bekannt, aber wirkungsvoller sind, als man meinen würde.



Bereits die „alte“ Bauproduktenverordnung von 2011 hat massive Vorbehalte hervorgerufen, unter anderem wegen der ursprünglich vorgesehenen Verpflichtung, bei jedem Materialverkauf die Leistungserklärungen in Papierform beizulegen. Dies wurde der Kommission als sinnlos, umweltschädlich und organisatorisch kaum zu bewältigen berichtet, was zur Einführung der digitalen Bereitstellung geführt hat. Die Kommission mag schlechte Ohren haben, bisweilen hört sie dann aber doch zu.



Die Kommission unternimmt gemeinsam mit nationalen Organisationen – in Österreich vor allem der Wirtschaftskammer und den Baustoffverbänden - erhebliche Anstrengungen, die Betroffenen mit Informationen zu erreichen und ihnen die Beteiligungsmöglichkeiten zugänglich zu machen.



In Österreich sind hier unter anderem Dr. Heinrich Pecina von der umweltpolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer und Dr. Verena Halmschlager von der Industrieplattform 4.0 sowie der Verband österreichischer Baustoffhändler und die Bundesinnung Baugewerbe sehr aktiv. Es werden laufend Webinare, Infoveranstaltungen und Stakeholderbeteiligungsmöglichkeiten organisiert, an welchen auch der Autor dieses Textes immer wieder gestaltend teilnimmt. Die kumulierten Rückmeldungen der Marktteilnehmer werden dann an die europäische Kommission weitergeleitet und finden über die österreichischen Delegierten auch in die Standardisierungsarbeit Eingang, etwa in der CEN/CENELEC JTC 24.



Ein höchst aufwändiger Prozess - aber geeignet, dem Bürokratiemonster die schärfsten Zähne zu ziehen, ohne die Nachhaltigkeitsbemühungen der europäischen Union komplett in Frage zu stellen.