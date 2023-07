Zusammengefasst sieht die Richtlinie also im Wesentlichen einen (individuellen) risikobasierten Ansatz für Sorgfaltspflichten von Unternehmen vor. Die Richtlinie erwähnt zwar bestimmte Maßnahmen; es obliegt aber den Unternehmen, die konkret angemessenen Maßnahmen, auch unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse (z.B. bei Geschäftsverbindungen in Risiko- oder Konfliktzonen, bei "risikoreichen" Branchen usw), festzulegen. Explizit angesprochen wird auch die allfällige Einbindung von "Interessenträgern" vor Ort, wie z.B. "zivilgesellschaftliche" Organisationen (NGOs, aber auch Gewerkschaften etc), um ein möglichst objektives und glaubwürdiges Bild der Situation und Wirksamkeit von Maßnahmen zu erhalten.



Auf nationale Gesetze im Drittstaat kann sich ein Unternehmen übrigens nicht verlassen bzw berufen: sofern diese Gesetze negative Auswirkungen auf die genannten Ziele haben, müssen dennoch entsprechende Maßnahmen vom Unternehmen getroffen werden (man denke z.B. an staatlich genehmigte Abholzung von Urwäldern).