Reihengeschäfte sind ein steuerliches Konstrukt mit dem Ziel, Streckengeschäfte - also den Verkauf von Gegenständen zwischen mehr als zwei Vertragsparteien - hinsichtlich der Verrechnung von Umsatzsteuer in der EU zu standardisieren. Ein Reihengeschäft liegt kraft gesetzlicher Definition dann vor, wenn „(...) dieselben Gegenstände nacheinander geliefert werden und diese Gegenstände unmittelbar vom ersten Lieferer bis zum letzten Abnehmer (Empfänger) in der Reihe befördert oder versandt werden.“ Mit anderen Worten, sobald zB. ein österreichischer Unternehmer Waren bei einem Vorlieferanten bestellt und diese direkt zu einem in der EU ansässigen Kunden transportiert werden, liegt ein Reihengeschäft vor. Die beteiligten Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung zunächst das Reihengeschäft und die damit verbundenen Verpflichtungen rechtzeitig zu erkennen und anschließend eine steuerlich korrekte Handhabung im In- und Ausland durchzuführen. Sofern solche Konstellationen führzeitig wahrgenommen werden, besteht die Möglichkeit zur steuerlichen Gestaltung und somit zur Reduktion von Risiken und Kosten.



Für einen Unternehmer, der sowohl Abnehmer als auch Lieferant einer Ware ist, sind Reihengeschäfte normalerweise leicht erkennbar. Beim ersten Lieferanten bzw. auch beim letzten Abnehmer ist die Wahrnehmung schon schwieriger. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist jedenfalls, wenn das Abgangsland bzw. das Auslieferungsland der Waren nicht mit dem Sitzland oder der steuerlichen Registrierung des direkten Vertragspartners zusammenpasst. In diesem Fall sollte immer die Lieferadresse mit den bekannten Firmenadressen des Vertragspartners abgeglichen werden. Besondere Vorsicht ist für einen ersten Lieferanten oder auch für einen letzten Abnehmer geboten, wenn der Transport nicht eigenverantwortlich durchgeführt wird. Hier muss immer ein Reihengeschäft und dessen Abwicklung beim Vertragspartner hinterfragt werden, um ein Risiko zu vermeiden.