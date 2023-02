Gemäß Whistleblower-Richtlinie müssen künftig juristische Personen in der Privatwirtschaft mit mehr als 50 Mitarbeitern – und juristische Personen des öffentlichen Sektors (Bund, Land und Gemeinden) – ein Hinweisgebersystem implementieren und Meldungen von Hinweisgebern bearbeiten.



Hinweisgeber sollen dabei Verstöße zunächst über den internen Kanal melden können. Die Richtlinie gibt u. a. vor, dass die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers sowie die in der Meldung genannten Personen sichergestellt sein muss. Anzumerken ist aber, dass auch diese Vertraulichkeit ihre Grenzen hat, so sieht bereits Art 16 Abs 2 der Richtlinie vor, dass die Identität des Hinweisgebers dann offengelegt werden darf, wenn es etwa zu einem Gerichtsverfahren gegen die betroffene Person kommt, der Hinweisgeber etwa als Zeuge aussagen muss.



Dem Hinweisgeber ist innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Meldung diese zu bestätigen. Zudem ist dem Hinweisgeber eine unparteiische Person oder Abteilung bekannt zu geben, die für die Folgemaßnahmen zuständig ist, die mit ihm in Kontakt bleibt und, so erforderlich, allenfalls um weitere Informationen ersucht. In weiterer Folge muss längstens binnen drei Monaten ab Bestätigung des Eingangs der Meldung dem Hinweisgeber eine Rückmeldung über allfällig ergriffene Folgemaßnahmen oder den Stand der internen Ermittlung gegeben werden.



Was aber, wenn es keinen internen Meldekanal gibt oder nach einer internen Meldung keine geeigneten Folgemaßnahmen getroffen werden? Diesfalls kann der Hinweisgeber externe Meldekanäle (etwa bei Behörden / Volksanwaltschaft) in Anspruch nehmen. In Tirol wurde bereits ein entsprechendes Gesetz verabschiedet – Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz (UVHG-Begleitgesetz) –, wonach die jeweilige Landesvolksanwältin oder der Landesvolksanwalt als externe Meldestelle für Hinweisgeber fungiert.