Genau dies bestreiten die Organisationen PublicResource.org bzw. Right to Know. Sie hatten zunächst bei der Europäischen Kommission beantragt, die betreffenden Standards einsehen zu dürfen.



In erster Instanz gab das Europäische Gericht der Kommission, dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) und den 13 am Verfahren beteiligten Normungsorganisationen (in Österreich ist das Austrian Standards ASI) Recht. Es entschied, dass ein freier Zugang das Urheberrecht der Normungsorganisationen verletzen und ihre Finanzierung gefährden würde.



Dem widersprach der EuGH nun deutlich und stellte fest, "dass die angefochtenen harmonisierten Normen Teil des Unionsrechts sind". Insgesamt folgte die Kammer den Empfehlungen der Generalanwältin, dass Rechtsstaatlichkeit auch den freien Zugang zum geltenden Recht für jedermann erfordere.



Was hier am Beispiel Spielzeug entschieden wurde, gilt natürlich auch für die Baubranche.