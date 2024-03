Die Gläubiger von Signa Prime und Signa Development haben den Sanierungsplänen der Treuhänder mehrheitlich zugestimmt, wie die Sanierungsverwalter Norbert Abel für Signa Prime und Andrea Fruhstorfer für Signa Development mitteilten. Damit übernehmen sie als Treuhänder alle Vermögenswerte und veräußern sie in einem Zeitraum von zwei bis maximal fünf Jahren.



Mit diesem Schritt ist die Insolvenz vorerst abgewendet.



Durch diese Lösung sollen mindestens 30 Prozent der Forderungen beglichen werden. Bei einem Konkurs hätten die Immobilien dagegen so schnell wie möglich verkauft werden müssen, was nach Einschätzung des Sanierungsverwalters Abel, aber auch der Gläubigerschützer, zu einer geringeren Quote für die Gläubiger geführt hätte.

Die Sanierungspläne müssen noch vom Handelsgericht Wien bestätigt werden. Dazu müssen auch die Gesellschafter der beiden Gesellschaften mit den Sanierungsplänen befasst werden, teilte Gerhard Weinhofer von Creditreform mit. Um die insolvenzrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, haben beide Unternehmen bis Ende Juni Zeit.