Neben der Inflation und oben genannten Gründen gibt es noch weit mehr, das die Beteiligten beim BBT-Bau vor Herausforderungen stellt. So zum Beispiel die unterschiedliche Verkehrsführung in Österreich und Italien. Wie technisch aufwändig sich der Bau gestaltet, um die nationalen Unterschiede in den europäischen Bahnsystemen auszugleichen, ist an der Überwerfung bzw. Überkreuzung der Haupttunnelröhren zu erkennen. Im Bereich Innsbruck werden die beiden Tunnelröhren übereinander gekreuzt. In Italien fährt man auf der Schiene nämlich links, in Österreich allerdings rechts. Durch die gekreuzten Röhren kommen die Züge in den jeweiligen Bahnhöfen auf der richtigen Seite an. Der Abstand zwischen den Röhren beträgt rund vier bis sechs Meter – eine Meisterleistung der Ingenieurskunst wie es die BBT SE nennt.



Doch auch die Unterquerung des Flusses Eisack war eine technische Höchstleistung (siehe Kasten). Und dann gibt es da noch die Geologie, die dank des Erkundungsstollens erforscht wird. Der BBT gräbt sich durch unzählige Schichten und Formationen, die vor dem Projektbeginn unbekannt waren. Um dem alten Bergmanns-Sprichwort, „vor der Hacke ist es immer dunkel“ begegnen zu können, musste viel Wissen vorab zusammengetragen werden, um so aufgeklärt wie möglich zu sein.



Eine Ungewissheit war bekannt. Die größte Störungszone ist die so genannte Periadriatische Naht, welche die Süd- von den Ostalpen trennt. Die BBT-Trasse führt durch den zentralen Teil der Ostalpen, die wiederum durch die Kollision der europäischen und der adriatischen Platte entstanden sind. Und mit ihr viele kraftvoll durcheinander gewirbelte Schichten. Erfreulich: Die Arbeiten an 3,7 Kilometern Haupttunnelröhren und 1,5 Kilometern Erkundungsstollen von Oktober 2011 bis Sommer 2015 verliefen problemlos.



Die geologischen Verhältnisse können jedoch wie beim Baulos H33 Umplanungen und Mehrarbeiten mit sich bringen. In diesem Fall führte es dazu, dass die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) im Juni 2023 Ermittlungen gegen ehemalige und amtierende Vorstände der Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen sind laut „Tiroler Tageszeitung“ Leistungen und Zusatzaufträge für das bereits fertiggestellte Baulos H33 Tulfes-Pfons, bei dem es zu Kostensteigerungen von 380 auf 600 Millionen Euro und Unstimmigkeiten zwischen den österreichischen und italienischen Vorständen gekommen war. Die Staatsanwaltschaft Bozen hatte in der Causa bereits vor vier Jahren Ermittlungen aufgenommen, die sie laut „TT“ nun offenbar an die EPPO in Venedig abgetreten hat.