Die nun eingetretene Erhöhung der Kostenschätzung bzw. die "Anpassung", wie es die BBT SE formulierte, sei im Wesentlichen auf die eingetretene Inflationsentwicklung, z. B. Preissteigerungen im Energiesektor und die Verteuerung von Baustoffen, zurückzuführen, wurde betont. Die geschätzten Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Baukosten in Höhe von 8,54 Mrd. Euro, prognostizierten Kosten für Risiken in Höhe von 1,092 Mrd. Euro und 903 Mio. Euro für die wahrscheinliche zukünftige Inflation der noch anfallenden Kosten.



Die neu berechnete Gesamtkostenschätzung wurde kürzlich vom Aufsichtsrat der BBT SE genehmigt. Die Beantragung der erforderlichen Fördermittel bei den jeweiligen nationalen Förderstellen in Österreich und Italien sei eingeleitet, so die Verantwortlichen. Die EU-Förderung läuft weiter.