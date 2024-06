Die oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT), wie sie in der Klimadecke von MABA verwendet wird, repräsentiert eine Weiterentwicklung der traditionellen Betonkerntemperierungssysteme (BKT). Diese Innovation bietet nicht nur eine effiziente Lösung zur Temperaturregulierung, sondern auch konstruktive Vorteile, die bei herkömmlichen Systemen weniger ausgeprägt sind.



Durch die oberflächennahe Installation der Heiz- und Kühlrohre direkt unter der Betonoberfläche kann das oBKT-System wesentlich schneller auf Temperaturänderungen reagieren. Dies führt zu einer präziseren und effizienteren Klimakontrolle, was insbesondere in wechselhaften Klimazonen oder bei Gebäuden mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität von großem Nutzen ist.



Ein entscheidender Aspekt des oBKT-Systems ist seine Integration in industriell vorgefertigte Betonelemente. Diese Vorfertigung ermöglicht eine genauere Qualitätssicherung und -kontrolle während der Herstellung, was die Wahrscheinlichkeit von Baufehlern verringert und die Gesamtqualität des Bauwerks erhöht. Zudem wird die Bauzeit auf der Baustelle durch den schnellen Einbau der vorgefertigten Elemente drastisch reduziert, was wiederum zu einer Senkung der Arbeitskosten führt.



Die Implementierung eines oBKT-Systems wie die Klimadecke unterstreicht nicht nur das Engagement für technologische Fortschritte im Bauwesen, sondern repräsentiert auch energieeffizientes und nachhaltiges Bauen. Die Anpassungsfähigkeit dieses Systems an verschiedene Gebäudetypen und seine Fähigkeit, den Energieverbrauch signifikant zu reduzieren, machen es zu einer zukunftsweisenden Lösung für moderne Bauvorhaben.