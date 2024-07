Die Integration von TBA in verschiedenen Gebäudetypen zeigt die Vielseitigkeit und den Nutzen dieser Technologie. In Industriegebäuden ermöglicht die thermische Bauteilaktivierung in Betonfertigteilen eine stabile Temperaturregelung, die für bestimmte Produktionsprozesse erforderlich ist.



Gewerbliche Bürogebäude und Produktionsstätten profitieren besonders von der TBA, da überschüssige Wärme effizient abgeführt wird, was zu einem angenehmen und emissionsarmen Raumklima führt. Zudem werden die Produktivität und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden gesteigert. In Produktionshallen, in denen etwa häufig Tore geöffnet werden, bewährt sich die rasche Anpassungsfähigkeit der TBA. Ein Beispiel hierfür ist das Unternehmen GMT Wintersteller in Kuchl, das Bauteilaktivierung in Blechfertigungshallen nutzt und diese mit Abwärmenutzung kombiniert, wodurch eine Energieeinsparung von 80 % im Vergleich zu ähnlichen Anlagen erreicht wird.

m Wohnbau setzen Einfamilien- und Reihenhäuser vermehrt auf Betonfertigteile mit Bauteilaktivierung, da neben Kosteneinsparungen auch optimales Heizen und Kühlen gewährleistet werden. Großes Potenzial besteht auch im Einsatz bei mehrstöckigen Wohngebäuden und ganzen Wohnquartieren. Besonders bemerkenswert ist, dass bauteilaktivierte Massivhäuser als Energiespeicher fungieren können (bis zu sieben Tage). Auch in Sport- und Freizeitanlagen schafft die TBA ideale Bedingungen für Sport- und Hobbyaktivitäten.



Die Zukunft der TBA bietet vielversprechende Entwicklungen, die über die aktuellen Anwendungen hinausgehen. Aktivierte Gebäudeteile können zur Lastverlagerung genutzt werden, indem sie thermische Trägheit bieten und so zur Netzstabilisierung beitragen. Dies ist besonders wichtig für die Integration von erneuerbaren Energien ins Netz, wie etwa Wärmepumpen. Durch die Einbindung in intelligente Stromnetze – sogenannte Smart Grids – kann die Energieeffizienz weiter gesteigert und neue Geschäftsmodelle für Netzbetreiber ermöglicht werden.