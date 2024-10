Die Hockeyhalle im Waldstadion Wien setzt zahlreiche Maßnahmen für ökologisches Bauen um, um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu maximieren. Ein angelegtes Gründach bietet zusätzliche Isolierung und reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung. Zudem fördert es die Biodiversität, indem es Lebensraum für Pflanzen und Tiere schafft.



Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Stadions erzeugen erneuerbare Energie, die direkt vor Ort genutzt wird. Dies trägt nicht nur zur Senkung des CO₂-Ausstoßes bei, sondern unterstützt auch die ökologische Bauweise der Halle, indem sie den Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert. Unter dem Hallenboden wird die Erdmasse zur Reduzierung der Heizkosten eingesetzt. In drei Metern Tiefe wird sie mittels selbst erzeugter Solarenergie aufgeladen.



Die moderne Sportanlage verfügt über einen neuen Kunstrasen und eine energieeffiziente LED-Beleuchtung, die den Außenbereich optimal ausleuchtet. Ein fortschrittliches System zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser wird zur Bewässerung dieses Kunstrasens verwendet, wodurch sich der Bedarf an Trinkwasser erheblich verringert. Diese Maßnahmen zur Energiegewinnung und Wassernutzung ergänzen die ökologische Ausrichtung der Hockeyhalle und zeigen, wie moderne Technologien in das Baukonzept integriert wurden, um die Umweltbelastung zu minimieren.



Dank der Bauteilaktivierung und der ergänzenden ökologischen Maßnahmen ergibt sich ein ideales Raumklima und hoher Komfort. Die Bauteilaktivierung der Klimadecke und der anderen Betonelemente sorgt für eine stabile Temperatur in den Innenräumen, was zur signifikanten Senkung der Betriebskosten und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Sporthalle führt. So wird nachhaltige Architektur gelebt.