Auch für das Jahr 2024 ist aus Sicht der Wirtschaftsforscher keine nennenswerte Besserung in Sicht. Getrieben von massiven Preissteigerungen ist insbesondere der Wohnbau betroffen. Zudem stabilisiert sich die Zahl der Baugenehmigungen nur auf niedrigem Niveau, worunter die Projektentwickler und in weiterer Folge auch die beauftragten Bauunternehmen leiden.

An zweiter Stelle folgt der Handel mit insgesamt 306 Insolvenzen (+33%) - die größten prozentualen Zuwächse innerhalb der Branche verzeichnen der Kfz-Handel (+58%), der Großhandel (+34%) und der Einzelhandel mit einem Plus von 24%. An dritter Stelle folgt das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe mit 237 Insolvenzen (+ 28%).

