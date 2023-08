Die Rabmer Gruppe wurde am 21. Juni 1963 von Josef und Maria Rabmer gegründet und wird in zweiter Generation von deren Tochter Ulrike Rabmer-Koller geführt. Die studierte Betriebswirtin ist seit 1992 in führenden Funktionen im Unternehmen tätig: als kaufmännische Leiterin, seit 1996 als Prokuristin und Mit-Gesellschafterin, seit 2002 als Geschäftsführerin und seit 2011 als alleinige Eigentümerin. Die Rabmer Gruppe hat sich kontinuierlich zu einem heute international tätigen Unternehmen mit breitem Leistungsspektrum in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Holzbau sowie Kommunaltechnik und Umwelttechnologie entwickelt.



Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren der Rabmer Gruppe zählen seit jeher ihre Innovationskraft und ihr qualifiziertes Team bestehend aus aktuell 110 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat stets nach neuen Lösungen gesucht, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden und auch der Umwelt gerecht zu werden. Innovation liegt Ulrike Rabmer-Koller so wie schon ihrem Vater im Blut: „Meine Eltern haben eine sehr gute Basis geschaffen, auf die ich aufbauen durfte. Gemeinsam mit meinem Team habe ich das Unternehmen weiterentwickelt und laufend ausgebaut. Innovation und neue Ideen waren dabei immer Treiber unseres Erfolges“, erklärt Rabmer-Koller, Geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer Gruppe.