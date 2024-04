Nachhaltigkeit und Politik : EU: keine Sanierungspflicht für Wohngebäude

Die EU hat am Freitag in Brüssel neue Vorgaben für Gebäude und deren energetische Sanierung abgesegnet. Sie beziehen sich aber nicht auf bereits existierende Wohngebäude. Lesen Sie hier, auf welche Art von Gebäuden doch und was für neue gilt!