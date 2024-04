Madaster ist außer in Österreich (Aktivitäten seit 2022) auch in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien, Norwegen und UK vertreten. In Österreich hat Madaster derzeit folgende sogenannte Kennedy-Partner: AllesWirdGut Architektur ZT, ARWAG, ATP sustain, Delta, Dietrich Untertrifaller, Drees & Sommer, einszueins architektur, GF Piping Systems, Handler Group, IG Immobilien, HNP architects, Holcim, iC Consulenten, IKK Group, Kirchdorfer Group, Knauf, Landesimmobilien Burgenland, OK ZT, Porr, Signify, Tarkett, UBM Development, Value One, VASKO+PARTNER, WICONA, Wienerberger und Würth.



Am 11. April 2024 folgt der offizielle Marktlaunch von Madaster Österreich. Somit kann jedes Unternehmen in Österreich Madaster in Abonnement-Form über www.madaster.at nutzen.