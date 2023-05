Die Dienststelle Wien ist das Kompetenzzentrum des Europäischen Patentamts für die Erstellung und Verbreitung von Patentinformationsprodukten. Ab 2024 wird dies in einem völlig neuen, umweltfreundlichen Gebäude geschehen. Denn Porr entkernt das bestehende, 50 Jahre alte, viergeschossige Gebäude bis auf den Rohbau.

An seiner Stelle errichtet sie nach den Plänen von ATP architekten ingenieure ein attraktives und klimapositives Gebäude. ATP-Partner und Geschäftsführer in Wien Horst Reiner ergänzt: „Als ATP Wien freuen wir uns besonders über den Wettbewerbsgewinn und die Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts. Die Idee eines CO 2 -neutralen, hochwertigen Refurbishments wurde durch unsere Expertinnen und Experten in einer BIM-unterstützten Arbeitswelt entwickelt. Das Europäische Patentamt wird zum „Best Practice“ für einen nachhaltigen Umgang mit dem Bestand.“