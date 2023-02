ATP-Partner und Geschäftsführer in Wien, Horst Reiner, über den Neuzugang: „Mit seiner breiten Expertise und langjährigen Erfahrung ist Julian Schramek als neuer Gruppenleiter ein großer Gewinn für unser Unternehmen.“Julian Schramek selbst sieht seinen Wechsel zu ATP Wien als logischen Schritt: „Die integrale Arbeitsweise hat einen echten Mehrwert für alle Beteiligten und ist der Schlüssel zu erfolgreichen Gebäuden. Daher freue ich mich, nun bei ATP, DEM Integralen Vorreiter schlechthin, viele spannende Projekte in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu realisieren.“

Zuletzt Head of Building Consultancy bei CBRE in Wien bringt der gebürtige Österreicher 17 Jahre Erfahrung in der Planungs- und Immobilienbranche mit. Nach Stationen bei international renommierten Büros wie Gubbins Arquitectos in Santiago de Chile, i3 Consultores in Madrid und Sheppard Robson in London war er als Teilprojektleiter bei Albert Wimmer ZT maßgeblich am Neubau des Hauptbahnhofes Wien beteiligt. Sein Architekturstudium absolvierte er an der angesehenen Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich.