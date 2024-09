“Mit dieser Neuausrichtung kann der Wiener Markt seitens Holcim zentral mit CO2-reduzierten ECOPact Betonprodukten versorgt werden. Darüber hinaus erfolgt in der Unternehmensgruppe eine klare Fokussierung auf nachhaltige Zementproduktion und Kiesgewinnung”, so Holcim Beton Geschäftsführer Christof Kunesch.



Die unverändert schwierige Marktsituation mit dem Einbruch der Bautätigkeit im Wohnbau, bei gleichzeitig steigenden Kosten für Personal, Energie etc. machen für die Zukunft entsprechende Restrukturierungsschritte nötig, die auf die Kernbereiche aus Sicht des Unternehmens fokussieren.



Insgesamt drei Beton-Standorte im Großraum Wien werden konserviert bzw. kurzfristig verpachtet, die oberösterreichischen Standorte sollen mit Partnern weiter in Betrieb bleiben. Von dieser Umstrukturierung sind insgesamt 24 Mitarbeiter:innen in der Region betroffen, die seitens Holcim beim AMS Frühwarnsystem gemeldet wurden. Für ausscheidende Mitarbeiter:innen hat das Unternehmen jeweils entsprechende Sozialpläne vorbereitet.