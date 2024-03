Mit der ersten Anlage zur Rückgewinnung von Kohlendioxid (Carbon Capture) in der Zementindustrie von Rohrdorfer wird das Kohlendioxid mittels kryogener Gastrennung aus dem Rauchgas des Zementwerkes abgetrennt. Anschließend kann es gespeichert (Carbon Capture and Storage) oder in Grundchemikalien umgewandelt werden (Carbon Capture and Usage). Intern laufen die Vorbereitungen für „CryoCEM“, so der interne Projektname bei Rohrdorfer, seit Wochen auf Hochtouren.



Das Projekt wird vom österreichischen Innovationsprogramm „Transformation der Industrie“ mit 30 Millionen Euro gefördert. Damit werden drei Viertel der Gesamtkosten abgedeckt. Die restlichen Kosten werden von der Rohrdorfer Unternehmensgruppe getragen.

„Wir haben viel Arbeit und Ressourcen in die Entwicklung von CryoCEM gesteckt“, so Christopher Ehrenberg, technischer Leiter der Rohrdorfer Zementsparte. „Erklärtes Ziel ist die vollständige Dekarbonisierung bis 2038. Wir freuen uns, dass unser Engagement in Form der Förderzusage gewürdigt wird.“