In Österreich stehe der Sektor nicht so stark unter Druck wie in anderen Ländern, wo die Preise für Gewerbeimmobilien unter hohen Leerstandsraten und hohen Finanzierungskosten leiden, daher wolle man das Thema nicht überbewerten.



Allerdings weist der IWF auch darauf hin, dass das Exposure österreichischer Banken in Gewerbeimmobilienkrediten - im dritten Quartal 2023 sollen 20 Prozent aller heimischen Bankkredite auf Gewerbeimmobilien entfallen - im europäischen Vergleich herausragend sei. Auch das Engagement von Pensionskassen und Versicherern in diesem Sektor sei "erheblich". Der Währungsfonds riet, diese Risiken genau zu beobachten und Datenlücken durch die Veröffentlichung von Zahlen zu Gewerbeimmobilienpreisen, Mietrenditen und Schuldendienstdeckungsquoten zu schließen.