Das bringt mich zu den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Was wird hier in NÖ schon gemacht?



Im Bereich der Massivbaustoffe sind wir mit dem Recycling auf einem sehr guten Weg, so werden um die 90 Prozent des Betonabbruchs bzw. ein Großteil der mineralischen Baustoffe schon einer Wiederverwendung zugeführt. Weiters haben wir mit der Zukunftsagentur Bau gerade ein Projekt eingereicht, das sich mit der Herausforderung der Anwendung von Recyclingbaustoffen im Hochbau und deren Nachweis beschäftigt.



Wie wirkt sich die Klimakrise aufs Bauen aus?



Auch in diesem Bereich stehen wir vor großen Herausforderungen, so müssen wir uns in Zukunft noch stärker auf extreme Wetterereignisse wie Hitzeperioden, Stürme und Hochwasserereignisse einstellen. Hier kann der Massivbau mit seiner Standfestigkeit und Masse sicherlich einen guten Beitrag leisten.



In Zukunft werden wir uns noch stärker mit dem Thema Sommertauglichkeit von Gebäuden, sprich Kühlung beschäftigen müssen. Denn 1 Grad Abkühlung benötigt ungefähr so viel Energie wie 3 Grad aufheizen. Die Bauteilaktivierung, in deren Bereich wir in den vergangenen Jahren viel geforscht haben, kann hier einen sehr wertvollen energieeffizienten Beitrag leisten und Gebäude im Sommer wie im Winter behaglich halten.



Unsere Aufgabe sehe ich darin, langlebige Gebäude zu planen und zu errichten, die über die Lebensdauer mit einem möglichst hohen Anteil an alternativer Energie betrieben werden können. Denn die CO2-Emissionen bei der Errichtung von Gebäuden machen in der Regel etwa 10 % vom gesamten CO2-Fußabdruck aus. Der Betrieb des Gebäudes, einschließlich Heizung, Kühlung, Beleuchtung und anderen Energiebedarfen, etwa 80 %. Die verbleibenden 10 % entstehen während Entsorgung und Abbruch des Gebäudes.