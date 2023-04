Die europäischen Institute zur Finanzierung von Gewerbeimmobilien sind nach Ansicht von Analysten zwar besser in Form als ihre US-Konkurrenten - aber die Risiken bleiben. Der IWF schätzt, dass Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr rund 6 Prozent der Bankkredite in Europa ausmachten. In den USA waren es dagegen 18 Prozent.



Da der Gewerbeimmobiliensektor stark von kleineren Finanzinstituten abhängt, sieht der IWF die Lage zunehmend mit Sorge. Mitte vergangenen Jahres betrug der Anteil der Gewerbeimmobilienkredite am Gesamtkreditbestand der Kreditinstitute nach Angaben des IWF 4,4 Prozent.



Im vergangenen Jahr wurden von den Bankenaufsehern der EZB bei den meisten Finanzinstituten Defizite bei der Bewertung der Bonität potenzieller Kreditnehmer festgestellt. Nach Angaben der Notenbank entfallen rund 30 Prozent der notleidenden Kredite europäischer Banken auf Gewerbeimmobilien.