Robert Hauser, CEO von Doka, sagte anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags: "Wir freuen uns, mit Azizi Developments, einem weltweit renommierten Immobilienentwickler, bei diesem herausragenden Projekt zusammenzuarbeiten und sind stolz darauf, unsere Erfahrung und Highrise-Kompetenz unter Beweis stellen zu können. Nur sehr erfahrene Schalungsexperten sind in der Lage, Antworten auf die Herausforderungen dieses anspruchsvollen Projekts zu geben - von der Planung und dem Engineering bis hin zur operativen Exzellenz in der Ausführung“.



Doka verfügt über ein breites Lösungsportfolio im Segment der Superhochhäuser und ist daher in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.



Der Turm wird an der prestigeträchtigen Sheikh Zayed Road errichtet. Vor allem die beengten Platzverhältnisse stellen die Projektteams vor große Herausforderungen. Diese werden durch die Doka-eigene Werkstatt in Dubai gelöst, die vormontierte Schalungs- und Selbstklettereinheiten entwickelt.



Es sind genau diese maßgeschneiderten Lösungen, die den hohen Anforderungen in Bezug auf Schnelligkeit, technische Präzision und Einhaltung der Baustellenspezifikationen unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten Rechnung tragen - und die den Bauherrn letztlich überzeugt haben.